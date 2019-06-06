البيضاء.. إصابة أسرة بالكامل جراء انفجار لغم حوثي في الزاهر

أصيبت اليوم الأربعاء، حزيران 05، 2019 أسرة بالكامل إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل موقع”سبتمبر نت” التابع للجيش عن مصادر محلية قولها إن أفراد أسرة بالكامل من محافظة أصيبوا بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميلشيا الحوثية على الطريق العام في منطقة آل حميقان والرابط مع يافع، بمديرية الزاهر”.

ولفتت المصادر إلى ”أن الأسرة كانت على متن سيارة، متجهة إلى محافظة تعز لقضاء إجازة عيد الفطر”.

وأضحت المصادر” أن السيارة انتهت، جراء انفجار اللغم، ودخول جميع أفراد الأسرة في حالة خطيرة”.

ومنذ بداية الحرب حصدت ألغام المليشيا أرواح الآلاف من المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية.