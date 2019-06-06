تعز.. لجنة حقوقية تطلع على الأضرار التي خلفتها مقذوفات المليشيا بقرية القرضين

اطلع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ،اليوم ، على الاضرار التي خلفتها المقذوفات التي اطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية ،امس الثلاثاء ، على قرية القرضين بمديرية المسراخ محافظة تعز واسفرت عن استشهاد طفلة واصابة ستة أطفال اخرين.

وذكرت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق والناطق الرسمي للجنة اشراق المقطري "ان فريق اللجنة قام اثناء زيارته قرية القرضين بمعاينة مكان سقوط المقذوف الأول الذي سقط على ارض زراعية كانت خالية من الناس في تلك اللحظة وقياس سعته وعمقه ، وكذلك تصوير آثار المقذوف الثاني الذي سقط على مقبرة القرية ، والجهة التي سقط منها والاستماع الى شهود الحادثة من السكان إضافة لعدد من الذين قاموا بعملية الإسعاف للأطفال".

ونقلت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) عن المقطري قولها "ان فريق اللجنة استمع الى ثلاثة من الأطفال الضحايا وذويهم".. مشيرة الى ان عملية النزول الميداني هي إحدى اليات التحقيق المباشرة التي تقوم بها اللجنة وتهدف من خلالها الى معرفة الحقيقية والتحليل لالتزام أطراف النزاع بمبادئ حقوق الانسان وعدم الاضرار بالمدنيين.

الجدير ذكره ان فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان قد قام في شهر رمضان بالنزول الى عدد من المحافظات التي شهدت سقوط ضحايا انتهاكات مختلفة لحقوق الانسان.