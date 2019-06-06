عدن.. نائب وزير الداخلية يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار

الخليج 365 ـ متابعات

اطلع نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ،اليوم ،على مستوى الجاهزية الأمنية ومدى الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في عدد من المعسكرات والوحدات الأمنية وغرفة العمليات بالعاصمة المؤقتة عدن.

وطبقا لوكالة "سبأ"، استمع اللواء لخشع ومعه عدد من قيادات الوحدات والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأمن عدن خلال زيارته قيادة قوات الأمن الخاصة لأقليم عدن ومعسكر قوات الأمن الخاصة عدن ومعسكر قوات الطوارئ بعدن وعمليات أمن عدن إلى شرح موجز عن الخطط الأمنية التي أعدتها الوحدات والأجهزة الأمنية خلال أيام عيد الفطر المبارك..مطلعاً لى مستوى الانضباط والالتزام.

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ونقل نائب وزير الداخلية للجميع تهاني القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحيات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بمناسبة عيد الفطر المبارك.. مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية والتضحيات التي يبذلونها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وضبط الجريمة وحفظ السكينة العامة.

وقال اللواء لخشع إن المؤسسة الأمنية هي الدرع الحصين لصون مكتسبات الوطن العظيمة.. مشدداً على اهمية الحفاظ على أمن و أمان المواطن ومكتسبات الوطن.. مؤكداً على اهمية الانضباط والتحلي باليقظة والجاهزية الأمنية لمواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الضرورية.

ولفت نائب وزير الداخلية إلى اهمية تطوير القدرات البشرية لتتمكن الأجهزة الأمنية لمواجهتها ومنها أعمال الفوضى و استخدام العنف بين فئة الجانحين من الشباب ، و صور التخريب الواعي وغير الواعي، وخطر الإرهاب العابر للحدود، و الاعتداءات على حقوق الغير، وممتلكاتهم، فضلا عن الممتلكات العامة .

ووجه ببذل مزيدا من الجهد لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وطاف نائب وزير الداخلية اللواء لخشع بمعسكرات قيادة قوات الأمن الخاصة لأقليم عدن وفرع عدن ومعسكر النجدة وعمليات أمن عدن وأستمع إلى شرح عن مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.