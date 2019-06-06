حجة.. قصف بحري عنيف على مواقع وتجمعات المليشيا في عبس

قصفت بوارج التحالف العربي، اليوم الأربعاء، حزيران 05، 2019، مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة الجر التابعة لمديرية عبس بالمحافظة، تعرضت لقصف بحري عنيف.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

Advertisements

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف البحري، حيث شوهدت سيارات حوثية تُهرع إلى المواقع المستهدفة.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في مختلف مناطق المحافظة، لقصف جوي وبحري ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

وتشهد المناطق الحدودية مع المملكة، من حين لآخر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.