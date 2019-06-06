تعز.. مقتل طفل برصاص مليشيا الحوثي في منطقة عصيفرة

الخليج 365 ـ متابعات

استشهد اليوم الأربعاء، حزيران 05، 2019 طفل برصاص ميلشيا الحوثي الانقلابية في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.

ونقل موقع ”سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها إن قناصا لميلشيا الحوثي الانقلابية أطلق الرصاص على طفل في منطقة عصيفرة شمال المدينة”.

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وأوضحت المصادر” أن الطفل عمرو يعقوب 13 عاما، توفي إثر اختراق جسده رصاص قناص الميلشيا”.

وذكرت المصادر” أنه تم استهداف الطفل أثناء لعبه بالقرب من منزله”.

ويوم أمس قصفت ميلشيا الحوثي الانقلابية بالمدفعية الثقيلة منازل المواطنين في مديرية المسراخ، ما أسفر عن استشهاد مواطن وجرح 7 آخرين بينهم أطفال.

وتشهد مختلف جبهات تعز، منذ أشهر، مواجهات كر وفر بين القوات الحكومية والانقلابيين.