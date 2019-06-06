الخليج 365 ـ متابعات
استشهد اليوم الأربعاء، حزيران 05، 2019 طفل برصاص ميلشيا الحوثي الانقلابية في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.
ونقل موقع ”سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها إن قناصا لميلشيا الحوثي الانقلابية أطلق الرصاص على طفل في منطقة عصيفرة شمال المدينة”.
وأوضحت المصادر” أن الطفل عمرو يعقوب 13 عاما، توفي إثر اختراق جسده رصاص قناص الميلشيا”.
وذكرت المصادر” أنه تم استهداف الطفل أثناء لعبه بالقرب من منزله”.
ويوم أمس قصفت ميلشيا الحوثي الانقلابية بالمدفعية الثقيلة منازل المواطنين في مديرية المسراخ، ما أسفر عن استشهاد مواطن وجرح 7 آخرين بينهم أطفال.
وتشهد مختلف جبهات تعز، منذ أشهر، مواجهات كر وفر بين القوات الحكومية والانقلابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. مقتل طفل برصاص مليشيا الحوثي في منطقة عصيفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.