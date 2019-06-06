استشهاد طفل برصاصة قناص حوثي في عصيفرة شمال تعز

استشهد طفل، اليوم الأربعاء، برصاص قناصة مليشيا االحوثي الارهابية في محافظة تعز، وسط اليمن.

وأوضحت مصادر محلية بحسب وكالة "خبر"، أن الطفل عمرو يعقوب علي ١٣ عاماً استشهد بطلقة قناص من قبل مليشيات الحوثي بعصيفرة صباح اليوم.

وبحسب المصادر، فإن الرصاصة الحوثية أزهقت روح الطفل بمنطقة عصيفرة حارة المفتش شمال تعز وهو يلعب حيث أصابته الطلقة بأعلى الساعد الأيمن لتخترق صدره الساعة السابعة صباحاً.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من استشهاد طفل وامرأة، وإصابة ٦ آخرين في قرية القرضيين بمديرية المسراخ بمحافظة تعز صباح أمس الثلاثاء أول عيد الفطر.

وقالت المصادر، إن الحوثيين استخدموا سلاح الكاتوشا في الأول من شوال والذي يُعتبر عيد المسلمين وقاموا بقصف قرية القرضيين بمديرية المسراخ بمحافظة تعز ما أسفر عن استشهاد طفل وامرأة وجرح ستة أفراد آخرين.