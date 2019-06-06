شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة للتنمية تنفذ مشروع "عيدك في تعز غير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "

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بحضور وكيل أول المحافظة د.عبدالقوي المخلافي ووكيل المحافظة لقطاع الصحة والجرحى د.إيلان عبدالحق،ووكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون ومدير عام مكتب المحافظ علي قاسم الحاج ونائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين عرفات جامل والمختصين في صندوق النظافة والتحسين، دشنت مؤسسة شراكة للتنمية الاجتماعية مشروع "عيدك في تعز غير" والذي يهدف الى تنظيف وكنس الشوارع الرئيسية للمدينة لإظهار الصورة الجمالية والحضارية لمدينة تعز خلال ايام عيد الفطر المبارك وذلك بناء على اتفاق بين المؤسسة وصندوق النظافة ، قضى بان تقوم المؤسسة بكنس وتنظيف شوارع المدينة على ان تقوم ادارة الصندوق بترحيل مباشر للمخلفات الى المقلب

يندرج هذا المشروع ضمن مجالات تدخل مؤسسة شراكة في مجال الاصحاح البيئي، ويشارك في المشروع اكثر من ٢٠٠ عامل وعاملة

ويأتي مشروع "عيدك في تعز غير" امتدادا لمشاريع المؤسسة الإنسانية المختلفة وخصوصا في مجال النظافة الذي توليه المؤسسة جل اهتمامها باعباره مرتبطا بصحة المجتمع حيث سبق للمؤسسة تنفيذ العديد من المشاريع في هذا الجانب ، كان اخرها خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المشاريع بدعم ورعاية الرئيس الفخري للمؤسسة الاستاذ شوقي احمد هائل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستاذة عفاف جمعان.