شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. قائد المقاومة التهامية يتفقد الخطوط الامامية في مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام الشيخ عبدالرحمن حجري القائد العام للمقاومة التهامية الثلاثاء بتفقد الخطوط الأمامية على خط المواجهة النارية في مدينة الحديدة وذلك لتفقد أحوال المقاتلين وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واطلع القائد العام خلال الزيارة على أحوال المقاتلين من ابطال المقاومة التهامية المرابطين في خطوط التماس بمديرية الدريهمي وداخل مدينة الحديدة. مشيدا بروحهم المعنوية العالية وصمودهم ويقظتهم في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال الشيخ حجري مخاطبا المقاتلين:" هذا شرف لنا أن نشارككم فرحة هذا العيد من أوساط متارسكم وخنادقكم، التي تعد أفضل الأماكن للإحتفال بهذه المناسبة والتي تعتبر مواقع عزة وشموخ لكل ابناء تهامة".



واكد قائد المقاومة التهامية ثقة شعب تهامة بمقاتليها البواسل في تحرير مدينة الحديدة عاصمة اقليم تهامة من المليشيات الكهنوتية الامامية.



من جانبهم جدد المقاتلون التهاميون العهد والوفاء لقائد المقاومة التهامية الشيخ عبدالرحمن حجري، مؤكدين على ان هذه الزيارة لامست وجدانهم وزادتهم عزيمة واصرار على دحر مليشيات الحوثي واستكمال تحرير الحديدة.



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