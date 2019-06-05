هذا ما يحدث الآن شمال العاصمة والمواطنون يعلنون حالة الاستنفار (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - يحدث الآن شمال العاصمة صنعاء Advertisements قالت مصادر محلية ان اسراب من الجراد غطت سماء ضواحي العاصمة صنعاء مساء اليوم الاربعاء. وافادت المصادر ان اسراب الجراد التى غزت ضواحي شمال العاصمة قادمة من محافظة عمران. وأضافت المصادر أن اسراب من الجراد حجبت أشعة الشمس في بعض القرى، واتلفت المزروعات والمحاصيل فيما المواطنين اعلنون حالة الاستنفار لمواجهة الجراد واصطياده

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