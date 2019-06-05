شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : فتاة تصفع شاب بالحذاء على وجهه بعد تحرشه بها في الهند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاقبت فتاتان جريئتان، شابين تحرشا بهما في الشارع العام بالهند بالضرب بالحذاء على الوجه .

ووقع الحادث الغريب في أحد شوارع مدينة ”دهرادون“ شمال الهند، بعد أن تحرش رجلان مجهولان لفظيًا بفتاتين رفضتا تجاهل الأمر. ويظهر مقطع فيديو يوثق الحادثة، كيف عاقبت الفتاتان المتحرشين شر عقاب بضربهما بالحذاء في الشارع أمام المتفرجين، بحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وفي الفيديو يمكن رؤية فتاة ترتدي سترة وردية، وهي تضرب أحد الرجلين بالحذاء على وجهه مرارًا وتكرارًا أمام صديقتها، التي ترتدي خوذة دراجة نارية، قبل أن تسحبه من قميصه وتهزه.

ومن ثم وجهت الفتاتان انتباههما نحو رجل آخر يجلس على دراجة نارية، ولكن عندما توجهتا نحوه لضربه، تدخل الحشد لإيقاف الشجار.

وقالت إحدى الفتاتين: ”الآن تدعوني أختي، ولكن هل تجرؤ أن تدعوني حبيبتي مرة أخرى كما فعلت من قبل؟“.

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