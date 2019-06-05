شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفي مفاجيء بين " تميم " و" روحاني " يحرك اكبر هجوم بري للحوثيين "بنجران" والدوحة تقطع شعرة معاوية مع السعودية!( تطورات طارئة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي اليوم الأربعاء السيطرة على 20 موقعا عسكريا للجيش السعودي في نجران جنوبي المملكة بالتزامن مع ابراز وسائل اعلام قطرية لتفاصيل اتصال هاتفي مفاجيء تلقاه أمير قطر من الرئيس الأيراني وطلب الأول توسيع مجالات التعاون بين الدوحة وطهران لتشمل كافة المجالات في رسالة ذات مغزي تستهدف تصعيد الأزمة مع السعودية ودول المقاطعة .

التصعيد القطري لم يتوقف عند مجرد طلب قطر توسيع مجالات التعاون مع ايران بل تزامنت وبشكل لافت ومثير للشكوك مع تصعيد مغاير حيث رفعت الدوحة عدة قضايا على كل من الامارات والسعودية مطالبة بالزام الدولتان بدفع بتعويضات جراء الحصار المفروض على الدوحة منذ ما يقدر بعامين ومنع طائراتها المدنية من التحليق في اجوائها وهو ما ضاعف من الاضرار على الكثير من القطريين والمقيمين.

واصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، 23 يوليو/ تموز، حكما عاجلا في قضايا خلافية بين دولتي قطر والإمارات.

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وقررت المحكمة، إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر قرار 5 يونيو/ حزيران 2017، الذي اتخذته الإمارات ودول عربية أخرى بمقاطعة قطر، كما ألزمت الإمارات بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

وذكرت المحكمة، في نص قراراها "على الإمارات التأكد من أن العائلات التي تضم قطريين فرقتهم الإجراءات الإماراتية في 5 يونيو/ حزيران، أن يعاد لم شملهم، وأن تعطي الفرصة للطلاب القطريين المتضررين من الإجراءات الإماراتية لإتمام تعليمهم في الإمارات أو أن تعاد لهم سجلاتهم الدراسية إن أرادوا التعليم في أماكن أخرى".

واعتبر مراقبون أن تزامن التصعيد القطري مع الاتصال الذي جري بين الرئيس الايراني وامير قطر وتنفيذ الحوثيين لهجوم واسع وغير مسبوق على مواقع للجيش السعودي بمنطقة " نجران " يعزز الاعتقاد بان قطر وايران قررتا توجيه ضربات مباشرة للسعودية بشكل اكثر استهدافا من الامارات .