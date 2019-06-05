شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل : سداد السعودية مليار ريال كفارة عن إفطار السعوديين يوما في رمضان .. فضيحة حوثية من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس نشاطا مكثفا من قبل ناشطي الحوثيين , حيث تم التركيز على تعميم خبر ونشره على نطاق واسع , وبشكل مكرر وبطريقة إغراق لمجموعات الوتس الأكثر انتشارا وشعبية في اليمن , بهدف إيصاله لكل متلقي .

ويدور مضمون الخبر حول "وقوع المملكة في خطأ في استطلاع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام العيد .

وجاءت الحملة الحوثية التي تزامنت أيضا حملة لناشطين موالين لإيران في عدة دول.

كما تضمن الخبر الذي عممه شيعة شوارع اليمن بشكل كبير" أن أحد العلماء السعوديين ويدعى محمد النجمي، عضو مجمع الفقة الإسلامي، قال في تصريحات له إن المملكة وقعت في خطأ في استطلاع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام العيد.

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وزعما ان النجمي كشف لقناة العربية السعودية، أن الرياض سددت مليار وستة ملايين ريال سعودي كفارة عن إفطار السعوديين يوما في رمضان، وأن ما تم رؤيته هو كوكب زحل وليس هلال شوال.

مأرب برس قام بعمليات بحث واسعة لتعقف الخبر والتصريحات التي نسبت في سياق الخبر فتبين بعد عمليات البحث والتحري ومراجعة موقع قناة العربية على الانترنت، أنه لا أساس له من الصحة , ولا يوجد أي من تلك التصريحات على موقع القناة .

وجاء الترويج الحوثي لهذه الاشاعة بعد انفضاح أمرهم أمام كل أبناء اليمن عشية يوم أمس عندما أفطروا في يوم(30) من الشهر فتبين لهم رؤية هلال شوال أنه في منزلة اليوم الثاني , ما يعني أن صيامهم كان خاطئا , في حين تبين صحة اعلان السعودية وكل الدول العربية والإسلامية "أن يوم الثلاثاء هو أول أيام العيد" .

كما حاول بعض شيعة شوارع اليمن ومن لف لفهم من شيعة العرب أن تعميمهم " أن ما ورد في سياق الاشاعة السابقة كان تدوينات على تويتر للجمعية الفلكية بجدة، وبمراجعة موقعي التواصل تويتر وفيسبوك لم يعثر على أي أثر لتك التدوينات المزعومة.