شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أصر قائد "قوات التحالف" على زيارة هذه المرأة خلال جولته في الضالع.. مالذي حمله من محمد بن زايد لها؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار اليوم، قائد قوات التحالف العربي في عدن، محافظة الضالع، مرورا بمختلف جبهات القتال في المحافظة التي شهدت معارك عنيفة خلال الشهرين الماضيين.

وقال "هاني بن بريك" إن سبب زيارة القائد جاءت لمعايدة المقاتلين في مختلف الجبهات وشحذ هممهم، في ظل المعارك التي تشهدها المدينة.

وخلال زيارة محافظة الضالع العيدية من قبل قيادة التحالف، أصر قائد القوات زيارة امرأة في المحافظة.

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وأضاف "نائب رئيس الانتقالي الجنوبي" على تويتر أن "هذه السيدة قدمت 4 شهداء من فلذات كبدها، وهي خنساء الجنوب.

‏وتابع القول: "أصر قائد التحالف أن يزورها شخصيا ويواسيها ويقدم لها واجب العزاء ناقلا لها تحية الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد الإماراتي".

وأطلق التحالف والقوات المنضوية تحت اسم الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، أطلقوا عملية عسكرية واسعة لاستعادة مواقع هائلة سيطر عليها الحوثيون في المحافظة، والتي تمكنت من استعادة الكثير منها، وصولا إلى منطقة "الفاخر" التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين.

المصدر: تعز أونلاين