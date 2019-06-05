شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار مستمر للريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار ..أسعار الصرف اليوم الاربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019م بالعاصمة عدن .￼ وقال متداولون بالعملة ان سعر صرف الدولار بلغ اليوم الشراء 550 ريال Advertisements والبيع 560 ريال فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي الشراء 145 ريال البيع 147 ريال

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