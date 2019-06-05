شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع 72 ألف كسوة عيد في مأرب والجوف والبيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وفاء المطري

بتمويل كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذت جمعية BCFHD مشروع كسوة العيد بعدد 72 ألف قطعة للنازحين والمتضررين في محافظات اقليم سبأ مأرب , والجوف , والبيضاء .

حيث دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري في مخيم الميل ، مشروع توزيع 24 ألف كسوة عيد مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للنازحين والمتضررين في مديريات صرواح ومحرز ومدغل ورغوان ولمخيمات النزوح في المحافظة .

وأكد الوكيل الباكري، أهمية مثل هذه المشاريع الإنسانية الهادفة إلى مساعدة الأسر النازحة والأشد فقراً وإدخال البهجة والسرور وفرحة العيد على أطفالها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر والارتفاع الكبير في الأسعار في ظل الحرب.

وأعرب عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان على تدخلاته الإنسانية من خلال دعم العديد من المشاريع في مختلف المجالات الإغاثية والإيوائية وتوفير المياه والدواء وغيرها من احتياجات النازحين.

حضر التدشين مدير مكتب مركز الملك سلمان بمحافظة مأرب أ.عبدالرحمن الصيعر، ومدير عام المبادرات المجتمعية بمحافظة مأرب أ. طه الشميري وممثلي جمعية BCFHD الجهة المنفذة للمشروع .

وفي ذات السياق دشن وكيل محافظة الجوف الاستاذ يحي علي عليان مشروع كسوة العيد بعدد 24 ألف قطعة و الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضور أ. حسن جمعان مدير عام الشباب والرياضة وعدد من قيادات السلطة المحلية وممثلي التجمعات النازحة والمتضررة في الحزم والغيل والمتون والحلق والسليل كما تم التوزيع لمسؤلي مخيمات النزوح من محافظات تعز وعمران وحجة والمحويت والحديدة النازحين إلى محافظة الجوف.

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وفي التدشين ثمن وكيل المحافظة الدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان بتمويل كسوة العيد التي جاءت بوقتها وساهمت بادخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه الكثير من الاسر الفقيرة والمتضررة في المحافظة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها الفئات المتضررة والنازحين , وشكر جهود المملكة قيادة وحكومة وشعبا على مواقفهم الانسانية النبيلة مع الشعب اليمني في كل المجالات وفي مختلف المراحل .

- وفي السياق ذاته دشن وكيل محافظة البيضاء الشيخ خالد أحمد العواضي مشروع كسوة العيد لعدد 24 ألف قطعة ملابس للنازحين والمتضررين في مدينة البيضاء - ذي ناعم - الزاهر مكيراس – رداع – قيفة- صاح - الرياشية - السوادية – الطفة.

وأشاد الوكيل العواضي بالمواقف الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية وادواره النبيلة في اغاثة ومساعدة الشعب اليمني الذي يعيش ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة .

الدكتور عبدالكريم عبد الله رئيس جمعية BCFHD أوضح ان مشروع كسوة العيد والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يأتي استمرا للجهود المباركة التي يبذلها المركز- منذ تأسيسه - ودوره الإنساني في رفع المعاناة عن شعبنا اليمني واسهامه الفاعل في تقديم العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية والإنسانية في كافة المجالات وعلى مستوى عموم محافظات الجمهورية .

موضحا أن المشروع يتضمن توزيع 72 ألف كسوة عيد , ويشمل عدد 12 ألف قطعة ملابس ولادي ورجالي وعدد 60 ألف قطعة ملابس نسائي وبناتي.

وأشاد رئيس جمعية BCFHD بعمق الشراكة ومتانة العلاقة بين مركز الملك سلمان والجمعية , متمنيا أن تشهد الأيام والأسابيع والأشهر القادمة تنفيذ مصفوفة من المشاريع الاغاثية والانسانية والخيرية التنموية بما يسهم في مساعدة المواطنين في اليمن والتخفيف من معاناتهم .