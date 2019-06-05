توزيع 24 الف كسوة عيد للنازحين في الجوف والبيضاء

يواصل مركز سلمان توزيع المساعدات الانسانية في المناطق المحررة حيث قام بتوزيع كسوة العيد في محافظتي الجوف والبيضاء. ووزع المركز 24 الف كسوة عيد للنازحين في مديرية ذي ناعم والزاهر والصومعة ورداع وقيفة ومكيراس والرياشية والطفة، التابعة لمحافظة البيضاء. كما وزع المركز في مديرية الحزم والمنطقة الشرقية والغيل، والمصلوب، والمتون، والحلق، وعائض السليل، واللوز، بمحافظة الجوف.

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