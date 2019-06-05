شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لأول مرة... الحكومة الصينية تمنع "الجالية اليمنية " في مدينة اييو الصينية من إقامة احتفال العيد "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - متابعات - ريدان زاهر في حادثة تعد الأولى من نوعها منعت الحكومة الصينية "الجالية اليمنية " الغير معترف بها من إقامة حفل العيد في أحد القاعات

وقال مصدر مطلع لليمن السعيد في مدينة اييو أن الهيئة الإدارية الحالية الغير معترف من قبل أغلب أبناء الجالية .

وكانت الهيئة الإدارية الحالية اعتزمت إقامة حفل بالعيد خارج مدينة اييو بعد رفض الحكومة الصينية إعطائهم تصريح

وأشار المصدر الى انهم قامو بحجز قاعة في مدينة "دنيان" احد المدن المجاورة لمدينة اييو الا أنه وقبل الحفل بيوم قامت الحكومة بمنعهم من إقامة الحفل ويقول المصدر بان سبب المنع هو الخلافات القائمة بين أعضاء الجالية

وفي تصريح لأحد أعضاء الهيئة أفاد : بأن المنع بسبب كثرة العدد وان عدد الحاضرين وصل الى "500" شخص، الامر الذي يؤكد أعضاء الجالية بأنه مضحك! مع العلم أن في معظم السنوات السابقة كان العدد يصل الى اكبر من هذا الرقم بكثير

الجديد ذكره بأن الجالية اليمنية تعيش حالة من الانقسام بسبب قيام الجالية السابقة المنتهية فترتها باجراء انتخابات صورية متجاوزة اللائحة الداخلية للجالية ما أدى إلى مقاطعتها من عدد كبير من أبناء الجالية وأدى ايضا الى تشديدات كبيرة من قبل الجانب الصيني على اليمنيين.

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