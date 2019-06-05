الشرفي: للعيد في اليمن أجواء خاصة وبوجود الحوثية حصل العكس

صعدة - الخليج 365

قال مستشار وزير الإعلام، فهد طالب الشرفي، "للعيد في اليمن أجواء خاصة ؛ ويكفي أنه بمثابة معسكر مكثف لإحياء العادات الحميدة".

وأضاف في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" -" وفِي العيد تتصافح أيدي انقطعت منذ سنوات وتذوب خصامات وقطيعة وجفاء بين اخوة واصحاب وأقارب وشركاء ؛ وبوجود الحوثية حصل العكس زيادة الجفا ومنع التآلف وتعميق الخلافات وشرذمة الاسرة والمجتمع".

وأضاف:"الحوثيون المجرمون أفطروا اليوم بثلاثة إخوة من آل نوبان - سحار - صعدة ، تم تصفيتهم في إحدى نقاط أرحب وهم آتين على شاحنة لهم تحمل مادة الغاز".

واختتم:"بعد جريمة تمزيق فرحة اليمنيين وألفتهم يوم عيدهم ثم الإقدام على ترويع وملاحقة وإيذاء من حاول أن يعيش فرحة العيد يفضح الله الحوثية المجرمة ويظهر اليوم مع الغروب هلال شهر شوال وبوضوح يلتقط له المواطنون الصور بأجهزتهم المحمولة من كل منطقة في اليمن ".