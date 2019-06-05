استشهاد طفل بتعز برصاص قناص حوثي

استشهد طفل، اليوم الأربعاء، برصاص قناص حوثي في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن الطفل عمرو يعقوب علي ١٣ عاماً استشهد بطلقة قناص من قبل مليشيات الحوثي بعصيفرة صباح اليوم.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من استشهاد طفل وامرأة، وإصابة ٦ آخرين في قرية القرضيين بمديرية المسراخ بمحافظة تعز صباح أمس الثلاثاء أول عيد الفطر.



وقالت المصادر، إن الحوثيين استخدموا سلاح الكاتوشا في الأول من شوال والذي يُعتبر عيد المسلمين وقاموا بقصف قرية القرضيين بمديرية المسراخ بمحافظة تعز ما أسفر عن استشهاد طفل وامرأة وجرح ستة أفراد آخرين.