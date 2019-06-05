غلاب: ذروة سنام الوطنية إسقاط الحوثية

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الأربعاء، "من يحاول منح الحوثية أي شرعية وطنية وبأي شكل فإنه يرى استعمارهم الداخلي المتوحش وطن وان ولايتهم هوية اليمن".
وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -رصدها "الخليج 365" - "البعض لأنه عاجز عن مواجهة الجريمة وراضخ كجبان أعور يحاول تبرير موقفه بمحاولة منح الجريمة الحوثية شرعية من نوع الذي يرى الوطن قبيلة لا مواطنة".
وأكد أن "ذروة سنام الوطنية إسقاط الحوثية".
وأشار إلى أن "الحوثية ألعن من داعش، يحرضون على القتل ، تهديد بالقتل لمن يخرج لصلاة العيد يوم أمس".
وكانت مليشيا الحوثي الباغية، هاجمت مسجد طائفة البهرة الإسماعيلية بالعاصمة صنعاء في حي سعوان بعشرة أطقم أثناء صلاة العيد وأعتقلت عدداً من المُصلين، دون أدنى احترام لكل من يُخالفهم المُعتقد".
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