فرع شركة النفط بساحل حضرموت يزيد كميات الوقود المخصصة للسوق المحلية

أصدر فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت اليوم توجيهات بزيادة كميات الوقود المخصصة للبيع في محطات السوق المحلي لتغطية احتياجاته من المحروقات خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وذكر مدير عام فرع الشركة، الدكتور خالد سلمان العكبري، إن التوجيهات التي صدرت تقضي بزيادة الكميات من المحروقات لمحطات تعبئة الوقود التي لديها مولدات كهرباء، تمكنها من العمل على مدار (٢٤) ساعه خلال أيام العيد دون توقف المخزون عليها.

وأوضح العكبري أن إدارته تعمل على حصر جميع المحطات التي لا تملك مولدات ليتم إلزامها بتوفير مولدات كهربائية بصورة سريعة لضمان استمرار توزيع الوقود وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مستمر .. مشيرا إلى أن شركة النفط بالساحل كانت قد قامت في يناير الماضي بتفعيل سياسة العمل بنظام (٢٤) ساعة في جميع المحطات المملوكة لها، في خطوة سعت الشركة من خلالها الى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.