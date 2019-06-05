السفير محمد آل جابر يسخر من زعيم الميليشيات

غرد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، ساخراً من زعيم ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، عبدالملك الحوثي .

وقال آل جابر في تغريدة نشرت قبل لحظات، ورصدها "الخليج 365" : يظهر الحوثي من جحره في شاشة تلفزيونية أمريكية الصنع وعبر قمر صناعي أنتجت دوائره الداخلية في مصنع اسرائيلي، ثم يتمتم لاعناً أمريكا وإسرائيل !! ويوجه أتباعه بقتل اليمنين بسلاح ايراني الصنع، وبتدريب من حزب الله بحجة تحرير القدس".

وجاءت تغريدة آل جابر على خلفية الخطابات التي يظهر بها زعيم الميليشيات الإنقلابية بين الحين والآخر والتي يتم بثها عبر وسائل الإعلام التابعة لإيران .