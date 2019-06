شاهد بالفيديو : رد فعل محمد صلاح تجاه مذيعة اقتربت منه فظن أنها ستقبله

عدن - ياسمين التهامي - أجرى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول العديد من المقابلات التلفزيونية عقب الانتصار على توتنهام بهدفين نظيفين والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن أحد هذه اللقاءات كان مثيرًا للجدل.

أنهى ليفربول موسمًا مذهلًا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي في مدريد، وعوض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، فيما حسم ديفوك أوريغي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.

ولم يقدم ليفربول، الذي خسر لقب الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي، مستواه المذهل في الهجوم، لكن ركلة جزاء صلاح المثيرة للجدل وهدف أوريغي ضمنا اللقب السادس للفريق في كأس أوروبا.

وعقب الانتصار أجرت مذيعة حسناء لقاء في الملعب مع صلاح، لكن يبدو أنها لم تكن تسمعه من الضوضاء التي كانت في استاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد، حيث اقتربت منه قليلًا لكن صلاح اعتقد أنها ستقبله فابتعد برأسه، ورفع يده وكأنه يمنعها.

Salah thought she was gonna kiss him and moved away😂😭😭 love this guy😂 pic.twitter.com/HiXFn6HXjy