شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: ترامب ينام أثناء كلمة “ملكة بريطانيا” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمالك نفسه، فغلب عليه النعاس عندما كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تلقى خطابًا ملكيًا بمناسبة زيارة الرئيس، وعدد من أفراد عائلته إلى المملكة المتحدة، -بحسب ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية-.

وأوضحت الوكالة، أنه خلال مشاركة الرئيس الأمريكي في مأدبة بقصر بكنجهام ضمن زيارة أحد أهدافها التأكيد على العلاقات الاقتصادية بين أمريكا وبريطانيا، التقطت الكاميرات الرئيس ترامب وقد غلبه النعاس، وظهر وهو يغمض عينيه مرارًا قبل أن يستجمع قواه ويصحو تجنبًا للإحراج.