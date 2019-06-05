شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال أول شخصية سياسية بارزة عارضت التواجد الاماراتي في عدن "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قوات امنية تمولها دولة الامارات العربية المتحدة ناشطا سياسيا بارزا عارض التواجد الاماراتي في عدن مؤخرا وانخرط في صفوف حركة سياسية تعارض هذا التواجد. ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصادر حقوقية ان الناشط السياسي عبدالحميد الصبيحي المعروف بالروسي اعتقل من قبل قوة تابعة للواء جبل حديد . Advertisements واعتقل الصبيحي بسبب مواقفه المناهضة للتواجد الاماراتي في عدن. كان الصبيحي قد انخرط في صفوف حركة سياسية تطلق على نفسها حركة احرار عدن باتت تعارض علانية التواجد الاماراتي في جنوب اليمن . وقال مقربون من الصبيحي لعدن الغد ان قوات امنية من لواء جبل حديد اعتقلته واقتادته الى جهة غير معلومة

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