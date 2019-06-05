تعرف أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب

تختلف أسعار المواد الغذائية و الخضروات و الفواكه و اللحوم بين محافظة وأخرى بحسب الاستيراد أو التصدير.

ورصد مراسل " الخليج 365 " استقرار أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب اليوم الأربعاء وفيما يلي أسعار أهم تلك الأصناف للكيلو الواحد :

- الطماطم = 400 ريال

- البطاطس = 350 ريالا

ـ البصل = 300 ريال

ـ الكوبش = 150 ريالا

البصل أخضر = 100 ريال للحزمة الواحدة

ـ البيبار = 500 ريال

ـ الباذنجان = 700 ريال

ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ريالا

- الموز = 400 ريال

- البرتقال = 500 ريال

البرتقال أبو سرة = 1000 ريال

البرتقال يوسفي = 800 ريال

البطيخ = 300 ريال

الشمام = 250 ريالا

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الكومثرى = 1000 ريال

ـ الفرولة = 1500 ريال

ـ التوت = 1000 ريال

- التفاح الخارجي = 2000 ريال

ـ التفاح محلي مثلج = 700 ريال

- الكوسة = 450 ريال

- الجزر = 600 ريال

- الخيار = 550 ريال

- لحوم الابل = 4000 ريال

- لحوم الأغنام = 5000 ريال

ـ الدقة 5000 ريال

ـ لحوم الابقار = 5000 ريال

وبالنسبة إلى الدجاج فيباع بالحبة حسب حجمه، فهناك من 100، و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من 3000 ريال.

والبيض يباع الطبق الذي يحتوي على 20 بيضة بـ 1600 ريال.

ـ الأسماك = 3500 ريال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا يزيد ما يصل المحافظة عن صنفين.