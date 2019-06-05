إرتفاع أسعار الطماطم واللحم الضأن في عدن

لازالت أسعار الطماطم واللحم الضأن مرتفعة في العاصمة المؤقتة عدن، حسبما أفاد مراسل (الخليج 365) ضمن نشرته اليومية لأبرز أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك اليوم الأربعاء .

ووصلت أسعار أسعار الطماطم إلى الف ريال يمني، فيما تتراوح أسعار البطاطيس بين 400 - 500 ريال يمني ، أما أسعار البصل فتوقفت أسعارها عند 500 ريال للكيلو الواحد عند معظم محلات بيع الخضروات .

وأنخفض أسعار الجزر والخيار إلى 450 ريال يمني للكيلو الخيار و 350 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسا والباذنجان .

و فيما يتعلق بالفواكه أو ما كما يطلق عليها سكان عدن " الخضرة الحالية " فإن سعر البرتقال يترواح ما بين 1000 و 800 ريال للمستورد وكذلك هي أسعار التفاح المستورد فيما تبلغ قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد .

كما أن فاكهة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكيلو الواحد بين 300 و 280 ريال يمني بحسب نوعية وجودة الموز ، فيما تبلغ اسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر الكيلو الخوج 1500 ريال .

أما أسعار اللحم الضأن فبلغ 7000 الاف ريال للكيلو الواحد، بزيادة 3 الاف ريال عن سعر اللحم المستورد " الصومالي " .

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أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بين 2500 و 3500 ريال يمني للكيلو الواحد وهذا الإختلاف هو من مديرية إلى آخرى في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان .

فيما أرتفعت أسعار الدجاج بنسبة بسيطة جداً مؤخراً وتتراوح أسعارها بحسب حجمها ما بين 2000 ريال و1200 ريال يمني .

فيما يتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الديرك لازالت مرتفعة حيث تقارن أسعارها بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكيلو الواحد ، وبلغ أسعار السمك الثمد وهو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بين 2500 للكيلو الواحد بحسب جودته والفترة الفاصلة بين إصطياده وعرضه للبيع .

ويوجد شحة في الأسماك المعروضة بحراج صيرة بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها سواحل المنطقة والتي منعت الصيادين عن ممارسة الصيد .

ولذلك إرتفعت أنواع الأسماك المعروضة ومنها الدرة والصولفيش والهامور والبياض والجحش، إلى 6000 بحسب حجمها وجودتها .