تعرف مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الاربعاء

تسيير الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين حسب التالي / رقم الرحله : 609.

خط الرحله : القاهره- عدن .

الاقلاع : 0230 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله 506

خط الرحله : عدن- جدة

الاقلاع :0830 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله : 507.

خط الرحله : جده- عــدن .

الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت جــده) الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله 608

خط الرحله : عـدن - القاهره.

الاقلاع :1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله : 508.

خط الرحله : عدن- جــده.

الاقلاع :1000 صباحا. الوصول: 1200 ظهرا. خط الرحله : عدن- جــده.الاقلاع :1000 صباحا. الوصول: 1200 ظهرا. رقم الرحله 509.

خط الرحله : جــده- عدن.

الاقلاع :1330 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1530 عصرا.

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