خبر صادم لليمنيين : انهيار مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة علمية حديثة حول مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة اليمنية الحديثة أن السياسات الحوارية التي اعتمدتها اليمن سابقا لم تفض إلى معالجة الأزمة السياسية بقدر ما أخرجت الصراع من صيغته السياسية إلى المواجهة المسلحة.

وأرجعت الدراسة التي نال بموجبها الباحث اليمني محمد عبد اللطيف الشوكاني درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تونس أسباب ذلك الى أن الأطراف المتنازعة تلجأ للحوار كتكتيك سياسي لكسب الوقت، ترتيبا لأوراقها وتحقيقا لمصالحها الضيقة.

وبينت الدراسة أن الأطراف اليمنية اعتادت الاستعانة بطرف خارجي لمساعدتها في التوصل إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف لحل النزاع والإشراف على خطة تنفيذ بنودها.

موضحة أن للعامل الخارجي في موازاة ذلك دورٌ فاعلٌ ومؤثر في زيادة حدة الصراعات الداخلية التي تشهدها اليمن وإطالة أمدها، وزيادة التصدع الاجتماعي والتدهور الاقتصادي، مما أدى إلى سقوط مشروع بناء الدولة الحديثة في اليمن.

وخلصت الدراسة إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل كان من أهم الآليات الوفاقية التي نهضت بتصورات الدولة اليمنية الحديثة وأن مخرجاته مثلت برنامجاً تحديثياً لبناء الدولة اليمنية بطموح يفوق القدرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لليمن على المنظور البعيد.

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