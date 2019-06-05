مهرجان للخمير بالمكلا

شهدت مدينة المكلا يوم الاربعاء مهرجانا للخمير. والخمير الحضرمي هو عبارة عن فطائر محلاة تباع في محال شعبية وتعتبر واحدة من اهم الوجبات الشعبية في اليمن. وللعام الثاني على التوالي يقام هذا المهرجان حيث يقوم المشاركون فيه وبشكل جماعي بتناول الخمير مع الشاي . وتشتهر حضرموت بصناعة الخمير او مايعرف شعبيا بالباخمري.

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