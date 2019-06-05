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عملية عسكرية واسعة ضد مليشيا الحوثي في صعدة ومقاتلات التحالف تدك تعزيزاتهم في حجة

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أفادت مصادر في القوات الحكومية أن عملية عسكرية واسعة انطلقت ضد ميليشيات الحوثي في منطقة العطفين، التابعة لمديرية كتاف البقع، شمال شرقي محافظة صعدة.

وأوضحت المصادر أن وحدات تابعة للمنطقة العسكرية السادسة تشارك في العملية التي يجري تنفيذها عبر ثلاثة محاور. وبالتزامن استهدفت طائرات التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات الميليشيات في محافظتي حجة وصعدة، كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات الميليشيات في مديرية مستبأ شمال غربي محافظة حجة.

وشنت وحدات الجيش قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة من مديرية رازح شمال صعدة. التطورات تأتي بعد يوم من استهداف طائرات التحالف معسكرا تدريبيا تابعا لميليشيات الحوثي في محافظة إب وسط اليمن، فيما لقي عدد من أبرز القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي مصرعهم شمال الضالع.

وأفادت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر الحمزة، الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي في منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوب شرقي مدينة إب.

وبالتزامن، قصفت الطائرات بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقتي سليم وشخب شمال غربي محافظة الضالع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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