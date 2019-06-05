عيدروس…. في خط النار صورة !

قال اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، امس الثلاثاء، إن غرور وغطرسة ميليشيا الحوثي انكسر أمام جبروت القوات الجنوبية المشتركة، في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها صبيحة العيد للمقاتلين في الخطوط الأمامية بجبهات شمالي الضالع، رفقة أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

وذكر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، على شبكة الانترنت، أن اللواء الزبيدي، زار قوات المقاومة الجنوبية في معسكرات العلالة شمال مدينة قعطبة، وكذا خطوط التماس الأمامية في منطقة باجة محور حجر.

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وهنأ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المقاتلين بحلول عيد الفطر المبارك، مشيداً بصمودهم واستبسالهم وبما يجترحون من مآثر بطولية.

وخاطب المقاتلين بالقول: “إننا فخورون بانتصاراتكم وبطولاتكم أيها الصناديد فقد رفعتم رؤوسنا وأصبحتم محط اعتزاز شعبكم”.

وأضاف: “لقد أثبتم للعدو قبل الصديق أنكم رجال من فولاذ، ينكسر أمام جبروتكم، غرور وغطرسة مليشيا الحوثي التي تلقت على أيديكم هزائم لن تنساها”.