التحالف العربي يفاجئ ابطال الجيش الوطني في اول ايام عيد الفطر المبارك بهذة الهدية .."شاهد الصور"

في اطار حرصه على تلمس احوالهم ، شارك التحالف العربي ممثلا بقيادة القوات المشتركة ، منتسبي الجيش الوطني في عددا من المناطق والمحاور العسكرية افراح العيد والانتصارات الكبيرة التي تحققت خلال الايام القليلة الماضية .

حيث قامت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بتوزيع كميات كبيرة من هدايا العيد على منتسبي الوحدات العسكرية في المحاور الشمالية بالحدود اليمنية السعودية والمناطق العسكرية الأولى ، والثالثة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة .

واظهرت المبادرة التي قامت بها قيادة القوات المشتركة والتي تعد الاولى من نوعها في اليمن ، اظهرت مدى الاهتمام الكبير الذي يبدية التحالف العربي بمنتسبي الجيش الوطني والجانب الانساني الذي تقوم به دول التحالف تجاه اشقائهم في اليمن .

وبحسب مصدر مقرب من قيادة القوات المشتركة فإن هدايا العيد ستشمل ايضا الجرحى والنازحين في محافظة المهرة ومدينة سيئون ، بالاضافة إلى الاسرى من عناصر المليشيا الحوثية .

وتأتي هذة المبادرة من التحالف العربي امتدادا لمبادرة السابقة التي دشنها بداية شهر رمضان المبارك وتم خلالها توزيع الاعاشة والتغذية على منتسبي الوحدات العسكرية في المناطق المذكورة طوال ايام شهر رمضان المبارك .