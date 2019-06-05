شكرا لقرائتكم خبر عن احصائيات صادمة ... تعرف على عدد اطفال اليمن 100 الذي توفوا بسبب الجوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس التنفيذي لمنظمة “إنقاذ الطفولة” الخيرية هيلي ثورنينج، اليوم الثلاثاء ، إن الجهود المبذولة لإنهاء أو حتى تقليل تأثير خمس سنوات من الحرب في اليمن تواجه بـ”اللامبالاة”، والنتيجة هي وفاة أكثر من 100 ألف طفل جراء الجوع وسوء التغذية منذ بدء الصراع قبل خمس سنوات.

وأضافت هيلي ثورنينج شميدت في حديث لها خلال مؤتمر “أقوى نساء في فورتشن” في العاصمة البريطانية لندن، إلى جانب المخرجة اليمنية خديجة السلامي الحائزة على عدة جوائز فنية “لا أحد يهتم حقًا باليمن”.

وتابعت ثورنينج شميدت، والتي شغلت في السابق منصب رئيس الوزراء في الدنمارك “السعوديون لا يهتمون، الإيرانيون لا يهتمون حقًا، الأميركيون لا يهتمون. طالما وهذا هو الحال، فعلى من المسؤولية؟ (…) على المجتمع الدولي أن يفعل شيئًا ما”.

واعتبرت ثورنينج شميدت، أن الأزمة في اليمن “من صنع الإنسان تمامًا”، مشيرة إلى أن “مؤسستها الخيرية لم تتمكن حتى الآن من نقل المساعدات إلى البلاد”.

وقالت “المعاناة تأتي من حقيقة أنه لا يمكن إدخال الإمدادات والأدوية والخدمات الصحية والغذاء”، مضيفة “نقضي وقتًا أطول في نقاط التفتيش أكثر مما يمكننا الوصول إليه فعليًا”.

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من جانبه، قالت المخرجة اليمنية خديجة السلامي، الذي وثق فيلمها الوثائقي عن النزاع لعام 2018 قصة ثلاثة أطفال صغار، إن “الحرب الناتجة أسفرت عن خسائر كبيرة ، كما تسببت في صدمة الأطفال الصغار”.

وقالت السلامي إن أحدهم ، صبي يبلغ من العمر 11 عامًا يدعى أحمد ، كان مهووسًا بالأسلحة في بداية الفيلم، مستخدماً بندقية قديمة للتظاهر بإطلاق النار على طائرات تحلق في سماء المنطقة.

وقالت السلامي “إنه بمرور الوقت، ومن خلال التصوير، تغير الأطفال وأصبحوا قادرين على التحدث عن مشاعرهم”.

قالت “حتى أحمد أصبح مختلفًا، بدأ يبكي”. “وقبل ذلك، لم يكن هناك طريقة تجعله يبكي”.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.