شكرا لقرائتكم خبر عن جميح يفضح الميلشيا : الحوثيون يمنعون العيد عن صنعاء.. ويتركون أقاربهم يحتفلون! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، اليوم، إنه “حتى العلامة محمد عبدالعظيم الحوثي احتفل مع طلابه اليوم بعيد الفطر”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “شاصات عبدالملك تمنع العيد عن أهالي صنعاء، وتفرق المحتفلين بالعيد في مدينة القاعدة بالرصاص، فيما ابن عمهم محمد عبدالعظيم يحتفل، وعلى عين عيال ظلام الدين”.

وشنت المليشيات الحوثية هجوماً عنيفاً بالرصاص على احتفالات لمواطنين بعيد الفطر في مدينة القاعدة التابعة لمحافظة إب.

وقالت مصادر إن مجموعة كبيرة من المواطنين تجمعوا في أحد مساجد المدينة لأداء صلاة العيد، قبل أن تهاجمهم المليشيات الحوثية وتطلق عليهم طلقات نارية.

وشنت المليشيات الحوثية حملات اعتقال واسعة بحق مواطنين في صنعاء بتهمة الإفطار وعدم الانصياع لها وصيام اليوم الثلاثاء.

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، في خطوة أساءت استياء الكثير باليمن وخارجه.



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