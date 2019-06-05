شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائيلية تفجر مفاجئة مدوية وتكشف عن اسباب اندلاع حرب ”الهلال” بين العرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حت عنوان “معركة الهلال تندلع في الدول العربية”، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن “الخلافات احتدمت حول ظهور هلال عيد الفطر الإسلامي”.

وتابعت”بشكل استثنائي ونادر، رفض جزء من الدول العربية إعلان السعوديين أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وقررت تلك الدول الاحتفال بالعيد بدءا من غد (الأربعاء)، في وقت أعلن فيه عدد من الأئمة بإسرائيل عن انتهاء شهر رمضان، واعتدت الشرطة الفلسطينية على عدد من المواطنين بمسجد في الخليل بسبب شروعهم في الاحتفال بالعيد”.

وواصلت “العالم الإسلامي بما فيه المجتمع العربي بإسرائيل، شهد خلافات شديدة فيما يتعلق بموعد نهاية رمضان وبدء عيد الفطر، الامر الذي تجلى في حدوث حالة من الارتباك والحيرة ببعض الدول، وجزء من التجمعات الفلسطينية في إسرائيل”.

وأوضحت الصحيفة “وفقا للمتبع في العقود الأخيرة، تعلن السعودية عن الموعد الرسمي لعيد الفطر، وهو ما حدث بالأمس، حيث أعلنت الرياض عن نهاية شهر رمضان، وسارت في ركابها عدد من الدول من بينها لبنان والجزائر، إلا أنه بشكل استثنائي رفضت كل من مصر والأردن الاحتفال بالعيد معتبرتين أن اليوم الثلاثاء هو أخر أيام شهر رمضان”.

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وذكرت”في مساجد بمناطق السلطة الفلسطينية وعرب 48، كان هناك تأييد للموقف السعودي الخاص بإعلان رؤية هلال العيد، رغم ذلك، نشر المفتى الفلسطيني الشيخ محمد حسين، بيانا رسميا أكد فيه أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان وأن غدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر”.

ولفتت”إعلان السعودية عن رؤية الهلال تسبب في حالة من البلبلة والارتباك حتى في مناطق بالسلطة الفلسطينية، ففي عدد من الاماكن كانت هناك دعوات للاحتفال بالعيد، واعتدت الشرطة الفلسطينية على المواطنين بأحد مساجد الخليل”.

وأضافت “بسبب هذا الارتباك وتزايد الخلافات بشأن هلال العيد، يحتفل العالم الإسلامي هذا العام بالأخير في مواعيد مختلفة، فاليوم يحتفل به في السعودية والبحرين وقطر والإمارات واليمن والعراق ولبنان والجزائر، وغدا يحتفل به ف يكل مصر والأردن وفلسطين وماليزيا وسوريا والسودان وأندونسيا وليبيا وتونس”.

ومضت “الكثير من الشخصيات الإسرائيلية والعربية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ترى أن إعلان السعودية عن رؤية الهلال تأتي لاعتبارات سياسية لا دينية؛ وذلك لأن إيران أعلنت أمس عن حلول عيد الفطر غدا الأربعاء، وأن الرياض فعلت ما فعلت لتعارض الموقف الإيراني من رؤية الهلال”.