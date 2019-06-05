شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين الحوثيين و”الأغذية العالمي” على توزيع المساعدات في اليمن (وكالة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة أنباء رويترز أن خلافاً بين ميليشيا الحوثي الحوثي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية يتسبب في تقويض جهود الإغاثة ويهدد بعرقلة توزيع المساعدات في بلد هو بالفعل على شفا مجاعة.

وقالت “رويترز” إن برنامج الاغذية العالمي اتهم الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، بعرقلة بدء العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجا.

وأوضحت “رويترز” أن نظام “القياسات الحيوية” يتضمن عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه، ومعمول به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا والتي يدعمها تحالف من دول عربية بقيادة السعودية.

ونقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين لم تسمها، إن زعماء ميليشيا الحوثي طلبوا من برنامج الأغذية العالمي وقف عملية التسجيل بهذا النظام في أوائل شهر أبريل بعد إدراكهم أن النظام الجديد يتم دون إشراف صنعاء.

وقال الحوثيون إن هذه العملية يجب أن تتم تحت إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اليمني الذي يتخذ من صنعاء مقرا له وينسق مع منظمات الإغاثة الدولية.

وبحسب “رويترز” يواصل برنامج الأغذية العالمي الضغط على الحوثيين لتطبيق نظام التحقق من الهوية، المعمول به عالميا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذ أن اكتشف في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات.

وقال إيرفيه فيروسيل المتحدث باسم برنامج الاغذية العالمي “استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قياديي الحوثيين… يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل… للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة”.

ونقلت “رويترز” عن عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، محمد علي الحوثي القول إن “برنامج الأغذية العالمي يصر على أن يكون متحكما في البيانات وهو ما يعد انتهاكا للقانون اليمني”.

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وقال الحوثي إنهم اقترحوا حلولا كثيرة من بينها توزيع بطاقات على المستفيدين فقط واستخدام مبالغ نقدية بدلا من المساعدات الغذائية ولكنهم رفضوا.

ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل لأن برنامج الأغذية العالمي يحصل على أموال من السعودية ودولة الإمارات اللتين تقودان التحالف المناهض للحوثيين.

ويقول البرنامج إنه ما زال مستقلا بصرف النظر عن مصادر تمويله.

وكشفت “رويترز” أن من بين نقاط الخلاف الأخرى بين برنامج الأغذية العالمي والسلطات الحوثية 51 ألف طن من قمح الأمم المتحدة المخزن في ميناء الحديدة اليمني ويتعذر الوصول إليه منذ سبتمبر ويواجه خطر الإصابة بالعفن.

وذكرت “رويترز” أن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أبلغتها بأن الإمدادات الغذائية والطبية قد يتم احتجازها في الموانئ والمناطق الحدودية بين الطرفين لفترة تصل إلى ستة أشهر بسبب الإجراءات البيروقراطية من طرفي الحرب.

وقال فيروسيل إن مراقبي جودة الغذاء اليمنيين منعوا في الآونة الأخيرة تفريغ 8200 طن من القمح في ميناء الحديدة حتى على الرغم من أنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلات.

وقال أيضا إنه في أبريل تم احتجاز 160 شاحنة تنقل مساعدات غذائية من ميناء عدن في جنوب البلاد إلى الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون في نقاط تفتيش تقع بين أراضي الحكومة والحوثيين. وتم الإفراج عنها فيما بعد ولكن 21 شاحنة أخرى لبرنامج الأغذية العالمي احتجزت في مناطق حوثية.

وتقول وكالات أخرى إن المشكلات تزايدت في مناطق الحوثيين في الأشهر الأخيرة من بينها مضايقة موظفيها والتدخل في قائمة التوزيع وصعوبة الحصول على تأشيرات وفرض قيود على التنقل.

وقالت سوزي فان ميجين من المجلس النرويجي للاجئين “نشعر بنفس الإحباط الذي وصفه برنامج الأغذية العالمي … ونجدد دعواتنا للسلطات في اليمن بالسماح للوكالات بأداء مهمتها”.