شكرا لقرائتكم خبر عن سناتور اميركي: واشنطن نقلت معلومات تتعلق بالطاقة النووية للسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سناتور أميركي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت تصريحين لشركتين أميركيتين لتبادل معلومات حساسة في مجال الطاقة النووية مع السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر.

ومن المرجح أن يؤدي توقيت التصاريح إلى زيادة الضغط على إدارة ترامب من مشرعين ينتقدون بشكل متزايد دعم الولايات المتحدة للسعودية منذ مقتل خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر.

ووصف كيم كين وهو سناتور ديمقراطي من ولاية فرجينيا، حيث كان يقيم خاشقجي، توقيت الموافقات التي اطلع عليها بأنه “صادم”.

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ومنحت وزارة الطاقة الترخيص الأول في 18 أكتوبر بعد 16 يوما من مقتل خاشقجي، بينما صدر الثاني في 18 من فبراير.

والتصريحان من بين سبعة منحتها إدارة ترامب لشركات أميركية منذ عام 2017، مع تفاوض واشنطن والرياض على اتفاق محتمل أوسع نطاقا لمساعدة المملكة على بناء أول مفاعلين للطاقة النووية لديها.

وقال كين، الذي كان قد حث الإدارة على الإفصاح عن التصاريح، إنها “واحدة من الخطوات الكثيرة التي تتخذها الإدارة وتغذي تصعيدا خطيرا في التوتر بالمنطقة”.