شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تطالب بوقف ”الدوامة الشيطانية” في اليمن..ماهي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اليوم، إن مساعي طهران لتسوية الأزمة اليمنية “سلمياً” رفضت مراراً من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ودعا ظريف في تغريدة على “تويتر” الى وقف صفقات السلاح للتحالف السعودي الاماراتي والتي تقود في نهاية المطاف الى ارتكاب مجازر بحق الشعب اليمني.

وحث ظريف الدول التي تعقد صفقات السلاح مع ما اسماه تحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن على وقف تسليم السلاح اليهما.

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وقال ظريف إن الشعب والمشرعين الغربيين يطالبون بوضع حد للكارثة الانسانية الناجمة من عدوان التحالف السعودي الاماراتي على اليمن ولكن حكوماتهم تسوق يوميا المزيد من الاسلحة لارتكاب جرائم الحرب في اليمن، مشددا على ضرورة وقف هذه “الدوامة الشيطانية”، حسب وصفه.

وتتهم السعودية إيران بدعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالمال والسلاح وارسال تقنيات “متطورة” لصناعة الصواريخ والطيران المسير، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلاها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفاً عسكرياً بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.