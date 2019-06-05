شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بغارة للتحالف العربي في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي إن مدنيين اثنين قتلا، وأصيب آخرين، مساء اليوم، إثر غارة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت منزل أحد المواطنين في محافظة الضالع (جنوب البلاد).

وأوضحت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارة منزل المواطن “محمد مسعد الحيدري” بمنطقة الثوخب في مديرية الحشاء، ما أدى إلى استشهاد اثنين من أسرته وإصابة 4 بجروح كحصيلة غير نهائية.

وأشارت القناة إلى أن القتلى هم؛ رشيد العماري /27 عاما/، فاتك محمد مسعد الحيدري /23 عاما/ في حين أن المصابين هم؛ محمد الشاضه /22 عاما/، محمد محسن مهيوب /22 عاما/.

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ولم يصدر التحالف العربي بياناً يوضح فيه ملابسات الحادثة حتى اللحظة.

وتشهد محافظة الضالع منذ شهرين معارك توصف بـ”العنيفة” بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية مسنودة بقوات التحالف من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

وأطلقت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في مايو الماضي عملية “صمود الجبال” لتحرير محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي.