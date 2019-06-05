رئيس مجلس النواب … مشكلة عدم توفر الجوازات ستحل قريبا جدا !

قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إنه وجه الحكومة بحل مشكلة عدم توفر الجوازات خلال فترة وجيزة.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة، مطلعا على مهام المكتب والخدمات التي يقدمها للحجاج والمعتمرين اليمنيين.

واستمع إلى شرح عن سير عمل اللجان والإدارات العاملة في المكتب والتقى بالموظفين وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وأكد على أهمية مضاعفة جهود خدمة ورعاية حجاج ومعتمري اليمن وايلاءهم كامل المتابعة والرعاية طوال رحلتهم من اليمن وإلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم.





كما استمع البركاني إلى شرح من ممثلي وكالات الحج والعمرة بشأن إشكالية عدم توفر الجوازات للحجاج اليمنيين، لا سيما وأن الوقت المحدد لقبول الحجاج على وشك الانتهاء الأمر الذي قد يتسبب بعرقلة أداء مناسكهم هذا العام.

وفي سياق متصل، استمع رئيس مجلس النواب من قيادة الجالية اليمنية في مكة المكرمة لمجمل أوضاع أبناء الجالية، واشاد البركاني بقيادة المملكة العربية السعودية وتعاملها مع قضية المغتربين اليمنيين ، وقال البركاني ” إن من لم يبخلوا على اليمن بدماء ابناءهم لن يبلخوا بما هو دون ذلك”..مؤكدا بأن موضوع المغتربين محل متابعة واهتمام مستمر.