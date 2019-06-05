يافع….. مقتل امام مسجد طعنا بالسكين!

قتل إمام مسجد عنتر في لبعوس، على يد مسلح من يافع، بعد أن طعنه داخل محل ملابس في سوق الفرزة.
وبحسب شهود عيان، فإن مواطن ينتمي لـ آل بن صلاح، قتل إمام مسجد ينتمي لأصول حضرميه، في محل ملابس بسوق الفرزة، فيما اجتمعت مشايخ وأعيان لبعوس للنظر في القضية، بعد أن قاموا بتسليم الجاني للشرطة.
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