تعرف على اسعار الصرف والذهب صباح اليوم الاربعاء

أسعار الذهب والعملات الأجنبية شبه ثابتة أمام الريال اليمني صباح الأربعاء 2019/6/5م. الدولار شراء 557 إلى 559 البيع 563 ريال. السعودي شراء 146,5 إلى 147 البيع 148 ريال. اسعار الذهب في الاسواق اليمنية Advertisements الحبة جنية: شراء 167500 بيع 170000 ريال. جرام عيار 21: شراء 20800 بيع 21200 ريال. الأسعار غير مستقرة وتختلف كل لحظة.

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