أول محمية طبيعية في اليمن تحتفي بعيد الفطر بالوان”قزح”(صورة)

تداول ناشطون صورا لأول محمية طبيعية في اليمن تحتفي بعيد الفطر المبارك بالوان"قزح".

واشار الناشطون الى ان محمية عتمة تعيش جو خرافي في اول ايام العيد.

وتعد محمية عتمة واحدة من المحميات الطبيعية في اليمن والتي تتبع اداريا محافظة ذمار.

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