شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..وحش اسطوري لامثيل له بالعالم يتحرك فى صحراء «تبوك» ولم يسبق رؤيته حتي في افلام الرعب الهيولودية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل السعودية مقطع فيديو مرعب يظهر فيه اطول ثعبان على وجه الارض. وتمكن احد المسافرين من تصوير الثعبان اثناء انتقاله في صحراء تبوك حيث بتسم بطول اسطوري لم يسبق رؤيته حتي فى الرعب الهيولوديه. Advertisements

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