شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة الزيدي محمد عبدالعظيم الحوثي يخالف الحوثيين ويحتفل يوم الثلاثاء بعيد الفطر - صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفل العلامة الزيدي محمد عبدالعظيم الحوثي، اليوم الثلاثاء، بعيد الفطر المبارك في مركزه مع طلابه وعدد من أقاربه، مخالفاً بذلك توجيهات المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران بأن يكون اليوم الثلاثاء متمماً لشهر رمضان وأن العيد يوم الأربعاء.. ومحمد عبدالعظيم، هو ابن عم زعيم المليشيا الانقلابية وسبق وان دخل في خلافات ومواجهات مسلحه مع أتباع زعيم المليشيا ولكنها تنتهي عادة بوساطة محلية..

وفي هذا السياق علق الكاتب و المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، على هذا الحدث بتغريدة على صفحته في تويتر قال فيها: " حتى العلامة محمد عبدالعظيم الحوثي احتفل مع طلابه اليوم بعيد الفطر.

شاصات عبدالملك تمنع العيد عن أهالي صنعاء، وتفرق المحتفلين بالعيد في مدينة القاعدة بالرصاص، فيما ابن عمهم محمد عبدالعظيم يحتفل، وعلى عين عيال ظلام الدين".