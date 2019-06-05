شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تكرر الانقسام في الحالة اليمنية وتدشن الثلاثاء أول ايام العيد خلافا لفتوى السلطة الحاكمة المحددة للاربعاء ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج آلاف السودانيين أمس الثلاثاء في مظاهرات بعد صلاة عيد الفطر في الخرطوم ومدن أخرى، منددين بقرارات المجلس العسكري، ورافعين شعارات تطالب بإسقاطه.

ودشن السودانين اول ايام عيد الفطر المبارك أمس الثلاثاء على خلاف اعلان المجلس العسكري بان العيد الاربعاء في تكرار للحالة اليمنية والانقسام الغير مسبوق .