شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة اشقاء وسائق قاطرة برصاص مسلحي الحوثي بصنعاء (اسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل اربعة مدنيين، امس الثلاثاء 4 يونيو 2019 ، برصاص مسلحي مليشيات الحوثي الارهابية في نقطة تفتيش تابعة لهم بمحافظة صنعاء.



وافادت مصادر محلية ، ان اربعة مدنيين (سائق قاطرة محمله بمادة الغاز وثلاثة اشقاء) قتلوا برصاص مسلحي المليشيات الحوثية المتمركزة في نقطة بيت مران بمديرية ارحب التابعة لمحافظة صنعاء.



وبحسب المصادر فان القتلى هم (سليم نوبان - كمال نوبان - يحي نوبان - سائق القاطرة لم تحدد هويته بعد).



واشارت المصادر الى ان مسلحي المليشيات قاموا بتصفيه الاشقاء الثلاثة وسائق القاطرة على خلفية رفضهم دفع مبالغ مالية باهضة لهم بشكل غير قانوني.

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