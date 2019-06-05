شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي محمد الربع...يفاجئ المشاهدين بهذه الكلمات..ويتحدث عن انضمامه لهذه القناة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجئ الإعلامي الساخر محمد الربع مقدم برنامج عاكس الذي يبث على قناة يمن شباب تابعه محرر التنمية برس الجمهور بالقول إنه حقلة اليوم ستكون هي الأخيرة ولن تبث هذا العام القادم.

وأشار الربع أنه سوف يكون يبث حلقاته عبر قناته الجديدة عبر اليوتيوب

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