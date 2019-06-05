شكرا لقرائتكم خبر عن الموساد يكشف عن الدولة المسؤولة عن تفجير ناقلات النفط السعودية في ميناء الفجيرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد أن إيران هى من نفذت عمليات تخريب وتفجير ناقلات النفط السعودية في ميناء الفجيرة في الإمارات قبل نحو أربعة أسابيع.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” إن المعلومات التي تتهم إيران قام بجمعها الموساد وأكد أن إيران تقف وراء تخريب ناقلات النفط السعودية في الفجيرة الإماراتية.

ونقل الموقع عن المسئول الإسرائيلي قوله إن ما تحاول إيران فعله هو “الإثبات للولايات المتحدة والسعودية وباقي حلفائهما أنها إن واجهت صعوبة فى تصدير نفطها، فإن ذلك لن يكون سهلا على الآخرين”.