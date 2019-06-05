شكرا لقرائتكم خبر عن الموساد يكشف عن الدولة المسؤولة عن تفجير ناقلات النفط السعودية في ميناء الفجيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد أن إيران هى من نفذت عمليات تخريب وتفجير ناقلات النفط السعودية في ميناء الفجيرة في الإمارات قبل نحو أربعة أسابيع.
وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” إن المعلومات التي تتهم إيران قام بجمعها الموساد وأكد أن إيران تقف وراء تخريب ناقلات النفط السعودية في الفجيرة الإماراتية.
ونقل الموقع عن المسئول الإسرائيلي قوله إن ما تحاول إيران فعله هو “الإثبات للولايات المتحدة والسعودية وباقي حلفائهما أنها إن واجهت صعوبة فى تصدير نفطها، فإن ذلك لن يكون سهلا على الآخرين”.
كانت هذه تفاصيل خبر الموساد يكشف عن الدولة المسؤولة عن تفجير ناقلات النفط السعودية في ميناء الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.